A poco più di un mese dal suo 50° compleanno ha corso i 100 metri in 13 secondi e 31 centesimi (e anche col vento contrario) conquistando così il titolo italiano nei 100 metri nella categoria SF50. La vastese Miriam Di Iorio, tesserata per l'Aterno Pescara, ha piazzato il colpo vincente nella seconda giornata dei Campionati Italiani Master di atletica leggera in corso di svolgimento ad Arezzo.

Dopo i tre ori conquistati nei campionati indoor di Ancona [LEGGI] che le sono valsi la possibilità di scendere in pista durante il Golden Gala di Roma, l'atleta vastese ha dato ancora una volta prova di forza nella "sua" gara. Dietro di lei si sono piazzate Marta Roccamo (Asd Atletica Villafranca) ed Alessandra Pappalardo (Polisportiva Università Foro Italico). Oltre alla medaglia d'oro sul podio Miriam Di Iorio ha ricevuto anche la maglia tricolore, simbolo del titolo italiano di categoria conquistato.

Il bis nei 200 - Nella terza giornata di gare la campionessa vastese, tornata da qualche tempo con successo alle gare dopo essere stata un prodigio dell'atletica leggera in gioventù, ha fatto il bis. In una calda mattinata ha conquistato il titolo italiano di categoria nei 200 metri. Miriam Di Iorio si è aggiudicata la gara della categoria SF50 correndo i 200 metri in 27''28, un tempo che le sarebbe valso il record italiano se non fosse stato effettuato con vento a favore.

È così salita nuovamente sul gradino più alto del podio, seguita da Marta Roccamo (Asd Atletica Villafranca), che era arrivata seconda anche nei 100, e da Annalisa Gambelli (S.E.F. Stamura Ancona). Una doppia gioia per lei che, con tanta tenacia, percorre chilometri su chilometri in pista portando avanti la sua grande passione per l'atletica leggera.