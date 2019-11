È Tommaso Boschetti il nuovo presidente del Club Lions New Century di Vasto. Venerdì 8 luglio, nella sala multimediale del Comune di Cupello, c'è stata la cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente, Nicola Jasci, che ha relazionato ai soci sulle attività svolte nell'anno in corso, e il neo presidente Boschetti, che ha presentato il direttivo per l’anno sociale 2016-2017 ed il piano delle iniziative da svolgere.

Il direttivo che porterà avanti le iniziative del Club è così formato:

Presidente: Tommaso Boschetti

Vice presidente: Guigo Giangiacomo

Segretario: Alessio Sallese

Tesoriere: Danilo Bolognese

Cerimoniere: Diego Russo

Censore di Club: Renato Massimo De Ficis

Presidente comitato soci: Paolo Affaldani

Addetto Stampa: Piero Sisti

Consigliere: Tiberio Perrucci

Consigliere: Michele Celenza

Consigliere: Ludovico Iasci

Consigliere: Annalisa Bolognese

Past President: Nicola Jasci

Officer: Paolo Affaldani

Officer: Rossana Di Toro

Officer: Anna Paola Sabatini

Officer: Giandomenico Bassi

Officer: Nicola Jasci