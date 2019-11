"Music Inclusion: Con-fini Sconfinati" - questo il titolo della terza edizione del "Festival Alternativo Itinerante sull'Uso Sociale delle Arti", che quest'anno si svolgerà dal 10 al 24 luglio a San Salvo e Fresagrandinaria. Il Festival occupa, ormai da tre anni, un posto di primo piano nell'estate sansalvese e ha come obiettivo quello di affermare il valore universale della musica e delle arti quali fattori di integrazione sociale e di sviluppo personale dei bambini e dei giovani. Promotrice di questa iniziativa è l'associazione Orchestra Giovanile Musica in Crescendo, nata nel 2011 nell'ambito di un progetto promosso dal Comune di San Salvo.

L'esperienza proposta inizia con l'Orchestra Junior composta da bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni in cui un team di giovani tutor specializzati, appartenenti sempre a "Musica in Crescendo", segue i bambini in corsi strumentali sia a San Salvo che nelle varie scuole dei paesi limitrofi, come Fresagrandinaria, Lentella, Dogliola, Palmoli e Tufillo. Da qui, unendo tutti questi bambini provenienti da diverse realtà musicali locali, si è dato vita a un’Orchestra Sinfonica che, per il giovane organico, è stata ribattezzata "Junior".

Una volta terminata l'esperienza con la sezione Junior, i giovani musicisti accedono alla Sezione Senior. Formata da musicisti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, l'Orchestra Sinfonica Senior mira a una vera e propria formazione professionale di ogni orchestrale sotto la guida di Direttori importanti, grazie a corsi, scambi, festival e masterclass. L'Associazione infatti ha lo scopo di potenziare l'esperienza formativa dell'Orchestra tramite l'organizzazione di una serie di percorsi, esperienze ed eventi che mirano alla crescita musicale, personale e umana dei bambini e dei ragazzi.

Un elemento importante che contribuisce a questa crescita è lo scambio reciproco con altre realtà musicali di molti paesi Europei e la collaborazione con i Conservatori di Pescara, Foggia e Potenza. Le realtà coinvolte nel Festival di quest'anno sono la "Orquestal Promùsica" dalla Spagna, la "County Wexford School of Music" dall'Irlanda e il Coro "Melodar" dalla Slovacchia, oltre a numerosissimi ragazzi italiani del territorio e delle diverse città d'Italia.

Nel periodo che va dal 10 al 16 luglio avrà luogo la prima parte del Festival che vedrà mettersi in gioco circa 160 ragazzi che costituiranno insieme un'Orchestra sinfonica sotto la direzione del M. Simone Genuini, importante Direttore dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e della "JuniOrchestra". Durante questa settimana si prepareranno due tipologie di repertorio che mirano alla realizzazione di due grandi concerti con l'Orchestra: uno con adattamenti di musiche di Verdi, Gershwin, Williams e Bernstein che prevede l’esecuzione giovedì 14 luglio e un repertorio incentrato esclusivamente su Beethoven che prevede l'esecuzione dell'Ouverture del "Coriolano" Op. 62 e della Sinfonia n. 4 in Sib maggiore Op. 60 sabato 16 luglio. Entrambi i concerti si svolgeranno alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina.

Nel corso della settimana, ogni serata sarà protagonista di un evento particolare che riguarderà l'esibizione dei ragazzi provenienti dai diversi Paesi (Spagna, Irlanda e Slovacchia), l'esibizione dei vari Ensemble dell'Orchestra (Big Band "Step in Jazz" ed Ensemble Archi "Musica in Crescendo") disseminati per la città nella serata "Music On The Road" e l'esibizione di tutti i partecipanti in balli e canti tradizionali delle diverse culture appresi durante la settimana.

All'interno del Festival, inoltre, è inserito anche il concorso fotografico "Ri-Scatti Musicali On The Road", dal 10 al 22 luglio basato su scatti fotografici ed estemporanee di fotografia e pittura che raccontano il Festival e rappresentano il tema "Music Inclusion: Con-Fini Sconfinati". La seconda parte del Festival, invece, vede protagonisti i bambini dell'Orchestra Junior che dal 20 al 24 luglio saranno impegnati nelle prove orchestrali per l’allestimento di due importanti concerti: il 23 luglio a Casalbordino presso l'Auditorium Comunale "Tito Molisani" e il 24 luglio a Fresagrandinaria presso l'Anfiteatro comunale.

"L'orchestra è una società che pratica per definizione l'interdipendenza, è un'impresa collettiva in cui tutti sono d'accordo nella voglia di affrontare brani sempre più difficili e questo forma la personalità di ogni ragazzo. La musica opera questo miracolo: costruttivo, seduttivo, creatore, nel bambino e nell'adolescente". E' proprio sulle parole del pedagogo musicale José Antonio Breu che si è fondata quest'Orchestra ed è per questo che occasioni come questo Festival contribuiranno sempre alla crescita di ognuno di noi, bambino, adolescente o adulto che sia.

Lorenzo De Cinque

