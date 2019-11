Riparte con la nuova forma societaria Asd Lentella Calcio l'avventura dei gialloverdi nel campionato di Terza categoria; ieri la presentazione ufficiale.

Dopo aver terminato al terzo posto la stagione 2015/2016 e aver fallito di un soffio la promozione ai play off contro il Carunchio 2010 [LEGGI], i lentellesi hanno deciso di ricostruire un nucleo di giovani locali riportando a casa i pezzi pregiati che militavano nelle altre squadre del territorio.

Torna in attacco Elia Portellini che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Gs Montalfano (Prima categoria), dopo essere passato anche per Virtus Cupello (Eccellenza) e Real Tigre. Vestirà i colori del proprio paese anche il difensore Giuseppe Tracchia, anch'egli proveniente dal Gs Montalfano e con un passato nella Virtus Lanciano, Virtus Cupello e nella Sambenedettese (Serie D).

L'attacco, inoltre, si impreziosisce con l'acquisto di Gabriele Basso Colonna che l'anno scorso con la Dinamo Roccaspinalveti ha siglato ben 25 reti.

La presidenza della società passa dallo storico Livio Sciascia al subentrante Massimo Roberti. Il primo pensiero della dirigenza è proprio per l'importante contributo di Sciascia nella vita del club: "Come prima cosa desideriamo ringraziare il presidente Livio Sciascia per il suo impegno negli ultimi 10 anni durante i quali si sono ottenuti grandi risultati come la storica vittoria del campionato di Terza categoria nella stagione 2008/2009".

"Questa è una nuova società – continuano i dirigenti – che nasce per proseguire l'ottimo lavoro fatto negli ultimi anni. Abbiamo confermato il gruppo solido che per la terza stagione affronterà insieme una nuova avventura. Vogliamo poi tutti ringraziare il grande mister Massimo Bolognese che con il suo spirito ha saputo rendere questo gruppo inseparabile e invidiato da tutti".

Poi il commento sui nuovi innesti e su quella che sarà la stagione: "Proseguiamo con un gruppo molto unito al quale abbiamo fortemente voluto aggiungere i ragazzi di Lentella che militavano nelle squadre vicine e i giovani locali per creare uno zoccolo duro locale in grado di continuare per molti anni. Riportare a casa bomber Elia Portellini e Giuseppe Tracchia è per noi una gioia immensa. Come ciliegina sulla torta avremo l'onore di avere con noi il goleador Gabriele Basso Colonna. Ci affidiamo al nuovo mister Massimo De Ninis e al tattico Graziano Di Lallo che con la squadra cercheranno di dare sempre il massimo provando a mostrare anche un bel gioco".

L'ORGANIGRAMMA

Presidente: Massimo Roberti

Vice: Antonio Tracchia

Cassiere: Giovan Battista Spinelli

Segretario: Valerio Roberti

Consiglieri: Albano Santavenere, Mario Cesaroni, Luca Roberti

Dirigenti ufficiali: Fabio Moro, Mario Tumini, Antonino Di Minni, Alex Turilli, Giorgio Di Lallo, Valerio Olivieri, Davide Di Fabio, Michele D'Aulerio, Gioele Bevilacqua

Allenatore: Massimo De Ninis

Tattico: Graziano Di Lallo