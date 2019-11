Un'occasione per ricordare tutti insieme l'amica andata via troppo presto. Si terrà il prossimo 15 luglio per le strade di Vasto la fiaccolata in memoria di Roberta Smargiassi, la giovane che ha perso la vita nel tragico incidente del primo luglio scorso [LEGGI].

I tanti amici e conoscenti la ricorderanno "con una fiaccolata pacifica e silenziosa che seguirà lo stesso percorso della cara e amata Roberta".

"Il corteo – spiegano gli organizzatori – partirà alle 21.30 nel luogo dell'incidente, l'incrocio tra corso Mazzini e via Giulio Cesare, attraverserà tutto corso Mazzini fino all’incrocio con via Ciccarone; "procederà, quindi, per via Ciccarone, per fermarsi qualche minuto davanti all’Ospedale “San Pio” per ripartire proseguire sempre su via Ciccarone fino all’incrocio in corso Europa; da qui il corteo procederà salendo per corso Europa per prendere poi via Bachelet, dove si fermerà dinanzi al Tribunale di Vasto".