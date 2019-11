Ci sarà anche un po' di Vasto alla "maratona culturale" che da ieri sta invadendo le strade di Atri (TE) con due collettive d'arte contemporanea, una rassegna di cinema d’autore e tanto altro, per la terza edizione del progetto Stills of Peace, curato dalla fondazione Aria e patrocinato dall’Ambasciata di Francia, dall’Istituto di Cultura Francese in Italia, con la partecipazione della Società Dante Alighieri di Roma, l’Università "G. d’Annunzio" di Chieti e Pescara e l’Università degli Studi di Teramo.

A portare un po' di Vasto ad Atri, la fotografa Brunella Fratini, che espone opere e materiali utilizzati per Rêverie (qui un servizio sui progetti in corso), nella mostra Stills of Peace / Clarté, curata da Antonio Zimarino e Mariano Cipollini. Sarà possibile ammirare le opere esposte presso le Scuderie Ducali di Palazzo Acquaviva fino al 21 agosto, ai seguenti orari: 9.30 - 12.30 / 17.00 - 19.30 / 21.00 - 23.00.

L'inaugurazione si è tenuta ieri con un evento siglato "Ma.Co." che ha aperto "la prima Maratona del Contemporaneo, una vera e propria kermesse di tre giorni che l’8, il 9 e l’11 luglio ospiterà gli artisti e i curatori delle mostre per un focus dedicato alla produzione artistica, e che accoglierà anche fotografi, galleristi, giornalisti e operatori della cultura per accendere un confronto con il pubblico e con le istituzioni sul tema delle dinamiche interculturali attraverso i linguaggi artistici contemporanei".