Nel primo anniversario della prematura morte del Vigile del Fuoco Giampiero Centorami, la famiglia tutta ricorderà insieme ad amici e colleghi il loro caro in una messa che si terrà presso la chiesa di Santa Maria Maggiore domenica 10 luglio 2016 alle ore 19.00.

La primogenita dei tre figli di Giampiero, l'attrice vastese Maria Chiara Centorami, intende ricordare il padre con queste parole: "Cosa dire di un papà che resterà così eternamente giovane, forte e bello...? Mi manchi. Ecco tutto. Mi manca farmi bella per te... Ma io lo so che tu mi guardi lo stesso... Per questo non metto più tanto spesso il rossetto, non ti piaceva. Ti sento con me quando mi guidi, ti sento con me quando mi ami e ti sento con me anche quando non sei d'accordo; ti sento con me quando ho bisogno di te e mi dico che comunque, ci sei. Proteggici papà. Dacci la forza, dacci tutta la tua forza!".