Quando la passione non ha età. Un motto che ben si addice al professor Antonio Angelucci, una vita dedicata all'insegnamento, ma anche ad un grande amore per il volo che l'ha spinto a realizzare due stupende repliche in scala reale di alcuni tra i più famosi aerei della Prima Guerra Mondiale: il Fokker Dr1 del celebre Barone Rosso e lo SVA 5 con cui Gabriele D'Annunzio volò su Vienna il 9 agosto 1918. "È stato il desiderio di far toccare con mano come si volava un secolo fa, con aerei fatti di legno e tela, a farmi realizzare queste splendide repliche" ha spiegato il professor Angelucci, che è anche socio della locale sezione della Associazione Arma Aeronautica presieduta dal m.llo Oreste De Rosa.

Migliaia di ore di lavoro ci sono volute per costruire questi aerei, la cui cura nei dettagli è davvero ammirevole, basandosi sui disegni e schede tecniche, ed il risultato è a dir poco stupefacente, tanto che una di queste riproduzioni, lo SVA di D'Annunzio, ha sfilato alla parata militare del 2 giugno 2014 a Roma e ad altre manifestazioni ed esibizioni di stampo aeronautico. Ma il professor Angelucci ama anche stare con i piedi per terra, anzi in acqua, perché attualmente sta costruendo anche una replica di un motoscafo Riva degli anni 60.

Insomma, un vero personaggio dotato di tanta inventiva, estro e fantasia che gli permettono di togliersi tante soddisfazioni e guadagnarsi l'ammirazione di tanti.

Pierpaolo Del Casale

(Associazione Arma Aeronautica sez. Di Vasto)