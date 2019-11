"La radiografia sul nuovo ospedale di Vasto eseguita da un esponente locale del Pd non è uscita nitida. Per questo motivo forse, è opportuno ripetere l'esame, partendo da una base concreta di dati". Chiara Zappalorto, segretario provinciale del Partito democratico, risponde ad Angelo Bucciarelli, che ha criticato pesantemente il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e l'assessore alla Sanità, Silvio Paolucci, sulla costruzione del nuovo ospedale e sulla sala emodinamica di quello esistente.

"Già nei giorni scorsi - replica Zappalorto - il sindaco Francesco Menna ha eseguito un sopralluogo con il dg della Asl, Pasquale Flacco, nella zona interessata dalla realizzazione del nuovo ospedale, ma sin da subito si procederà per superare le criticità rilevate nel San Pio e dare un servizio migliore ai cittadini. Sappiamo quali sono i problemi e stiamo unendo le forze per trovare le soluzioni. Qualcun altro invece preferisce mettersi al fresco di un ufficio, limitandosi a criticare. La Regione Abruzzo ha attivato una intensa fase di interlocuzione con la Regione Molise per giungere ad un accordo di confine e attivare il laboratorio di emodinamica interventistica da inserire nella rete cardiologica regionale e interregionale a tutela della salute dei cittadini che risiedono al confine fra le due regioni. Questa strada porterà all'accordo per la sede di emodinamica a Vasto, ed è l'unica percorribile per rispondere ai requisiti strutturali tecnologici e di attività di cui al decreto ministeriale di aprile 2015, nella consapevolezza che da soli sia abruzzesi che molisani non avrebbero i requisiti di bacino di utenza e i conseguenti volumi di attività. Invitiamo pertanto - è il riochiamo del leader provinciale dem - tutti gli esponenti del Pd a Vasto a concentrare gli sforzi per rendere più agevoli gli inevitabili iter burocratici, o quanto meno chiediamo il sacrificio di astenersi dal complicare il lavoro altrui".