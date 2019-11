Nei giorni scorsi l'operazione aveva suscitato qualche perplessità, il Partito Democratico aveva espresso dubbi sull'asfaltatura di un'area accanto al palazzetto dello sport di San Salvo Marina: "Non abbiamo soldi per manutentare il verde pubblico – afferma il Pd – la spiaggia e per rendere accessibili i marciapiedi ai normodotati ed ai diversamente abili, ma abbiamo soldi per rifare un asfalto che non aveva alcun bisogno di interventi" [LEGGI].

Il nuovo tappetino, invece, nei giorni scorsi ha preso un'altra forma, venendo usato per realizzare un campo di pallacanestro all'aperto che sarà a disposizione degli Amici del Basket per il loro campo estivo, come spiega l'assessore allo sport Angiolino Chiacchia: "C'era quest'area accanto al palazzetto dello sport che necessitava di riqualificazione e l'ho fatta sistemare ricavandoci il campetto. Un intervento quasi a costo zero che permetterà l'utilizzo da metà luglio a metà agosto da parte degli Amici del Basket. Il loro è, tra l'altro, un evento patrocinato dal Comune. È stato un intervento con una duplice funzione: un campo a disposizione di tutti e la riqualificazione dell'area. Per questo dico, in merito alle critiche della settimana scorsa: fatti non parole!".