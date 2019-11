"I lavoratori del Centro di ricerca COTIR prendono atto degli esiti dei lavori della Commissione regionale di vigilanza svoltasi in data 6 luglio e richiamano l’Assessore all’Agricoltura Pepe e l’Assessore al Bilancio Paolucci ad onorare gli impegni presi in sede di conferenza dei Capigruppo lo scorso 28 giugno, ossia di predisporre una variazione di bilancio da portare all’approvazione del primo Consiglio Regionale utile, previsto per il giorno 12 luglio".

Lo chiedono i rappresentanti sindacali FLAI CGIL e FAI CISL, Simona Velletri ed Elvio Di Paolo, spiegando: "Tale intervento economico non costituisce uno sperpero di risorse pubbliche, ma serve a coprire gli stipendi 2015 dei lavoratori e consentire la chiusura dei rendiconti dei progetti svolti nell’ambito della programmazione PSR 2007-2013. Pertanto, i lavoratori del Centro di ricerca COTIR indicono per il giorno 12 luglio una giornata di mobilitazione con presidio davanti alla sede del Consiglio Regionale a L’Aquila per sollecitare l’approvazione della variazione di bilancio e della legge di riordino dei Centri".