Domenica 17 luglio il centro di Gissi si animerà con la Festa dello sport in piazza, organizzata dalla Pro Loco e dall'associazione Sportland insieme alle altre associazioni locali. Spiegano gli organizzatori:

"Negli ultimi tempi lo sport ha assunto un ruolo fondamentale nella vita di tutti, grandi e piccini. Il movimento rafforza il corpo e la mente, e gli sport di squadra migliorano i nostri rapporti sociali. L’importanza di fare sport ha spinto la Pro Loco di Gissi e l’associazione Sportland a organizzare, in collaborazione con numerose associazioni locali, la Festa dello sport in piazza. Il pomeriggio di domenica 17 luglio vedrà le vie del paese popolate da sportivi, giovani e meno giovani, dai professionisti alle mamme con i passeggini che si cimenteranno nella corsa. Inoltre in vari punti caratteristici del paese saranno presenti numerose attività ad ingresso libero: Mini Volley (organizzato dalla A.S.D. Sportland Volley Gissi), Tiro con l’arco (a cura dell’Ass. Arcieri delle Torri di Ripa Teatina), Giochi senza tempo (dell’Ass. Liberi Tutti di Gissi), Zumba (organizzata dal Centro Danza e Fitness e da Mondo Fitness di Gissi), Karate (a cura dell’A.S.D. “Shin Karate” di San Buono).

Si ringraziano inoltre il Comune di Gissi, l’associazione Lupi D’Abruzzo di Atessa e l’AVIS comunale di San Buono.

Dall’11 al 16 luglio, inoltre, avrà luogo il torneo misto di pallavolo durante il quale scenderanno in campo atleti provenienti da vari paesi del circondario. Nel Centro Polisportivo “A. Moro” saranno allestiti degli stand per il ristoro di atleti e spettatori.

Occasioni da non perdere per passare del tempo all’aria aperta all’insegna dello Sport.

