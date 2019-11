Buon notizie per tutto il movimento calcistico biancorosso. La Vastese Calcio ha comunicato questa mattina di aver raggiunto l'accordo con i settori giovanili della Bacigalupo, Virtus Vasto e Vasto Marina. Lo ha fatto diramamdo una nosta stampa: "Vi comunichiamo, con enorme soddisfazione- si legge- che in questi giorni la Vastese Calcio ha chiuso l’accordo con i settori giovanili di Virtus Vasto, Bacigalupo e Vasto Marina. E’ chiaro che l’obiettivo principale sarà quello di non disperdere le risorse, a livello calcistico, delle nuove leve e farle restare in orbita della prima squadra".

Martedì il tutto verrà presentato in conferenza stampa (ore 21:00, location ancora da definire). L'accordo porterà ad una serie di novità: "La Vastese, a differenza dello scorso anno, avrà la sua squadra Juniores grazie proprio alla collaborazione con queste società sportive. Inoltre il coinvolgimento sarà tale tutto l’anno, con la presenza dei ragazzi sugli spalti piuttosto che a bordo campo, oltre all'opportunità di poter usufruire di tariffe agevolate, per abbonamenti e biglietti, da parte dei genitori dei ragazzi. I due coordinatori, di tutti i settori giovanili, saranno Pino Travaglini e Lino Giangiacomo. Inoltre un dirigente di ogni società di quelle citate entrerà, a pieno titolo, nell’organigramma dirigenziale della Vastese calcio. Se è vero che l’unione fa la forza allora questo è solo il primo passo per grandi traguardi. Davvero complimenti a tutti gli attori che hanno permesso la riuscita di questo storico accordo".