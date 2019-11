Un incontro tra i gruppi di Protezione Civile e Croce Rossa del territorio per confrontarsi su tematiche di interesse comune e avviare le basi per la "costituzione di un coordinamento di tutti i Gruppi presenti volta a creare una efficiente macchina di soccorso pubblico e sanitario per la zona del Vastese" si è tenuto ieri sera presso la sede del gruppo comunale di Vasto.

Già da qualche mese è stato "creato un gruppo whatsapp nel quale sono presenti tutti i coordinatori e delegati dei Gruppi locali che permette una efficientissimo scambio di informazioni, allerte di ogni genere ma specialmente di richieste di collaborazione tra Gruppi per interventi di come ricerca dispersi, incendi, allagamenti e quant'altro. Sullo stesso vengono inoltre girate tutte le comunicazioni della Sala Operativa della Regione Abruzzo, della Prefettura di Chieti, del Centro Funzionale D'Abruzzo e ogni altra comunicazione da parte di enti Pubblici e non".

All'incontro hanno partecipato coordinatori e rappresentanti dei Gruppi Comunali di Protezione Civile di Vasto, Scerni, San Buono, Carunchio, Furci, Torino di Sangro, la Valtrigno Onlus di San Salvo, il gruppo Madonna dell'Assunta di Casalbordino, la FIR CB San Vitale di San Salvo, l'ARCI PescaFisa di Lentella, l'Associazione Il Castello di Monteodorisio e il Comitato Locale di Vasto della Croce Rossa Italiana.