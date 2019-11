Conferenza stampa presso la Sala del Gonfalone per la presentazione del XLIX Premio Vasto di Arte Contemporanea che quest'anno ha come tema "Archeologie a venire - Metamorfosi dell'antico e del classico nell'arte contemporanea italiana". A presentare l'iniziativa, l'avvocato Roberto Bontempo, segretario organizzatore del Premio, la dottoressa Silvia Pegoraro, curatrice, l'artista vastese Cesare Giuliani che esporrà in questa edizione, insieme a tanti altri artisti di caratura internazionali, storici e contemporanei, e rappresentanti dell'amministrazione comunale, tra cui l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, Giuseppe Forte ed Elio Baccalà.

"Il Premio Vasto - ha spiegato l'avvocato Bontempo - è ormai giunto alla sua 49ª edizione, ma sono 57 gli anni anni di attività. È una manifestazione che ha dato nel tempo la dimostrazione di valore, non possiamo perdere l'occasione di promuovere questo patrimonio culturale così prezioso, per questo sollecito la stampa a darne ampia diffusione".

È stata poi la curatrice del premio, la dottoressa Silvia Pegoraro, ad entrare nello specifico dell'edizione 2016, ricordando come quest'anno coincida anche con i suoi 10 anni dalla prima venuta a Vasto: "Nel 2006 - ha infatti spiegato la dottoressa Pegoraro ho curato per la prima volta il Premio Vasto e poi di nuovo nel 2013. I miei ricordi più belli in Abruzzo sono legati a Vasto un luogo unico per la natura, la cultura, l'arte, la storia e l'archeologia. Come immagine guida del Premio di quest'anno è stata scelta quella del portale di San Pietro, con il suo orizzonte verso il mare, proprio ad esaltare questi aspetti del patrimonio della città". La stessa curatrice ha poi spiegato il tema della 49ª edizione, a cui è stato dato un "taglio storico" che "dalla tradizione classica arriva al contemporaneo, grazie all'interpretazione di grandi artisti del Novecento che trasmettono i moduli della classicità alle generazioni future". Un taglio storico che comprenderà l'evoluzione artistica dei protagonisti della scena culturale dagli anni Trenta a seguire.

Gli artisti che saranno presenti alla mostra sono Franco Angeli, Ugo Attardi, Massimo Campigli, Pietro Cascella, Tommaso Cascella, Massimo Catalani, Luigi Cecinelli, Mario Ceroli, Sandro Chia, Fabrizio Clerici, Giorgio De Chirico, Stefano Di Stasio, Luca Farina, Tano Festa, Flavia Franceschini, Cesare Giuliani, Gianfranco Goberti, Angela Maltoni, Marino Marini, Giuseppe Modica, Simone Pellegrini, Stefano Piali, Vettor Pisani, Eros Renzetti, Ruggero Savinio, Mario Sironi.

È stato poi l'assessore Carlo Della Penna a portare i saluti dell'amministrazione comunale, sottolineando come il Premio Vasto sia ormai un'offerta culturale radicata e dicendosi orgoglioso della stessa.

Infine un richiamo dell'avvocato Bontempo all'ente locale, affichè si faccia sentire nelle sedi opportune per una migliore ripartizione dei fondi: "Non possiamo fare sempre e solo sagre, anche la cultura ha bisogno di poter lavorare dignitosamente". Soprattutto per eventi di caratura internazionale come il Premio Vasto che, come ha tenuto a ricordare la dottoressa Pegoraro rappresenta un'offerta culturale a titolo completamente gratuito per i visitatori.

La mostra verrà inaugurata presso le Scuderie di Palazzo Aragona il 9 luglio prossimo e rimarrà a disposizione del pubblico fino al 23 ottobre.