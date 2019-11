"Gli sforzi dei commercianti sono resi vani da chi pubblica le foto su Facebook del cespuglio fuori posto". Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, in occasione della conferenza stampa di presentazione di In Fermento [LEGGI], non ha resistito dal togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Il riferimento è all'impennata delle critiche da parte delle opposizioni sansalvesi [LEGGI] sulla pulizia della spiaggia e della manutenzione in città. "Lo sforzo per promuovere la città – ha detto il primo cittadino indicando gli organizzatori del festival – è vanificato da chi va a scattare foto decontestualizzate a ciò che non è in ordine. Si denigra la città, magari c'è chi vorrebbe passare le vancanza a San Salvo. Se vogliamo bene a San Salvo, facciamo polemiche quando servono. Da un lato ci sono questi giovani, dall'altro chi fa le foto".