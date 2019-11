Un altro anno scolastico è terminato e, nella stagione estiva, molti studenti decidono di intraprendere vari lavori, non solo per occupare il loro tempo libero, ma anche per avere un primo approccio con quello che sarà il loro futuro dopo aver terminato definitivamente il loro percorso di studi nella scuola che frequentano.

Abbiamo deciso di incontrarne alcuni nel luogo in cui lavorano e di rivolgere loro alcune domande riguardanti l'occupazione che svolgono in estate. Tra i primi che abbiamo incontrato c’è Francesco Laccetti, studente dell’Istituto Palizzi di Vasto.

Dove stai lavorando quest’estate?

Lavoro come assistente bagnanti (il tradizionale bagnino) presso un lido di Vasto

Cosa ti ha spinto a cercare un’occupazione?

Il lavoro che faccio mi è sempre piaciuto ed amo anche il mare. Inoltre non riesco a non far nulla, credo che questo sia il motivo!

Qual è il rapporto che hai instaurato con colleghi e datori di lavoro?

Il mio datore di lavoro è una persona molto seria e simpatica e anche il mio collega, un altro bagnino, un ragazzo con cui vado molto d'accordo.

Ti piace quello che stai facendo oppure avresti preferito fare altro?

Mi piace molto quello che sto facendo, anche se stare sei ore sulla torretta ad osservare le persone che sono in acqua può essere un po’ noioso, ma, alla fine, il tempo passa anche in fretta.

Cosa vorresti fare in futuro nel mondo del lavoro?

Vorrei proseguire nel mondo della grafica e del design, che è anche il corso di studi che frequento a scuola.

Come vivi il fatto che altri tuoi amici sono a spasso d'estate e tu lavori?

Penso anche a loro perche fino a qualche tempo fa anche io stavo nella loro stessa situazione, non è bello stare a spasso bisogna fare ogni esperienza l'importante e avere la forza di volontà di farlo.

Quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi del tuo lavoro?

Hai a che fare con le persone ed è un lavoro di responsabilità. È un lavoro estivo quindi bisogna rinunciare a stare una giornata con gli amici perchè non si ha un giorno di riposo. Però ci sono anche tanti vantaggi: ti fa conoscere nuove persone, ti fa crescere, responsabilizzare e ti da tante soddisfazioni.

Erika Di Fonzo

Mariangela Di Paolo

Studenti impegnati nei lavori estivi - le interviste

