È di un ferito non grave l'incidente che si è verificato oggi pomeriggio sulla provinciale 212 che collega Vasto a Cupello. Lo scontro è avvenuto a poca distanza dal quartiere Sant'Antonio Abate e ha coinvolto due mezzi, una Mitsubishi ASX e un camion Iveco.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto con una pattuglia e due agenti in moto, i due mezzi si sono scontrati quasi frontalmente, con le relative parti sinistro-anteriori. Nessun problema per l'autista del camion, mentre l'automobilista, un uomo di Vasto di 50 anni, ha riportato qualche escoriazione. L'uomo ha raggiunto l'ospedale di Vasto con un mezzo privato, per i controlli del caso.

Nel frattempo la polizia municipale ha disposto il senso unico alternato sul tratto di strada e ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.