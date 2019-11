Non solo le zone periferiche della città vengono prese di mira come discariche abusive; qualcuno, infatti, ha lasciato materiale da smaltire perfino nella centralissima zona delle Poste di via Giulio Cesare. In questo caso, però, non si tratta dei soliti sacchetti di immondizia, ma addirittura di pannelli di eternit a pezzi.

Il pericoloso materiale è stato lasciato nei pressi del parcheggio che ridà su via Alessandrini, vicino all'area verde che lo divide da via Giulio Cesare. Il materiale è già stato segnalato alle autorità competenti, come si evince dal nastro bianco e rosso con cui è delimitata la zona (un piccolo spazio del parcheggio pari a un paio di posti d'auto), che rimarrà interdetta fino alla bonifica.