Isola pedonale dalle 20 alle 2 in quattro strade del centro storico di Vasto. Il provvedimento scattera' dal 9 luglio e rimarra' in vigore fino al 4 settembre.

Lo annuncia l'assessore alla Polizia municopale, Antonio Del Casale: "Sara' istituita l'area pedonale in via Laccetti (nel tratto compreso tra via Buonconsiglio e via Barbarotta), via Buonconsiglio, via Canaccio (tratto compreso tra via Giulia e via Arno), via Luigi Marchesani. Ringrazio per la collaborazione la polizia municipale e il settore Servizi del Comune".