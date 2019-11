Continua l'attività di controllo della Polizia municipale di San Salvo. Questa mattina gli agenti coordinati dal comandante Vincenzo Marchioli hanno effettuato nuovi sequestri di merce abusiva venduta in spiaggia. Palloni, occhiali e giocattoli sono tra gli oggetti recuperati dagli agenti in borghese. Un'attività, questa, non semplice per i vigili che spesso vengono apostrofati dai bagnanti in difesa dei venditori abusivi. La merce sequestrata nelle ultime operazioni avrebbe fruttato migliaia di euro; al contempo sono state elevate le dovute sanzioni amministrative.

In questi giorni, inoltre, l'attività sta prevedendo anche l'allontamento dei cani dai tratti di spiaggia libera non rientranti nell'ordinanza del sindaco Magnacca sulla presenza degli animali.

"È un provvedimento – spiega lo stesso Marchioli – che tiene conto delle esigenze dei cani e di chi invece ne ha timore. Il Comune si è dimostrato attento nei confronti degli animali destinando loro il tratto di spiaggia libera a nord, ma allo stesso tempo bisogna far rispettare le ordinanze anche per la tutela di chi ha paura dei cani e vuole godersi la vacanza in tranquillità".

Inoltre, è stato riattivato il telelaser sulle strade d'ingresso alla città e sono già state elevate numerose multe.