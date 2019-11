La chiamano "la corsa più colorata d'Italia" ed il motivo è facilmente intuibile. Basta guardare foto e video della gara, ma soprattutto le immagini del post-gara, per capire come la Paint my Run sia una competizione unica nel suo genere. E, tra le tappe estive che si svolgeranno in tutta la penisola, una si terrà a Vasto.

"Paint My Run - spiegano gli organizzatori - è una corsa non competitiva di circa 5 Km. Durante il percorso i partecipanti attraverseranno diverse zone dove verranno colpiti da un lancio di polveri colorate. Inoltre a ciascun partecipante verrà data una bustina di polveri, che potrà lanciare addosso agli altri malcapitati".

A Vasto la gara curata dalla Beach Sports Club con il patrocinio del Comune di Vasto (Assessorato allo sport) si svolgerà l'11 agosto e sono già aperte le iscrizioni, da effettuare sul sito ufficiale [CLICCA QUI].

L'iscrizione inlude:

- sacca PaintMyRun (fino a esaurimento scorte!)

- pacco gara con il pettorale

- sacchetto di colore in polvere

- bottiglia d’acqua

...e ovviamente una gara indimenticabile.

L'evento su facebook [CLICCA QUI]

Beach Sports Club [CLICCA QUI]

Paint My Run [CLICCA QUI]