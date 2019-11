Per due serate (8 e 9 luglio) il centro di San Salvo farà da sfondo In Fermento, il primo festival itinerante della birra artigianale abruzzese. Undici attività (tra storiche e nuove) si sono messe insieme per dar vita a un evento che ha al centro la degustazione delle migliori birre artigianali della regione accompagnate da finger food e musica dal vivo.

L'evento è a cura del consorzio Mille Vetrine, patrocinato dal Comune, che riunisce gli esercenti del centro storico ed è stato presentato questa mattina alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca. Come ha spiegato Floriano Cilli, uno degli organizzatori: "Quest'unione è nata per dare una nuova linfa al centro e rivitalizzare anche il consorzio dopo uno stallo durato diversi anni. È un'idea sulla quale ragioniamo da novembre".

L'assessore al Turismo, Oliviero Faienza ha sottolinea le potenzialità dell'evento: "Abbiamo deciso di abbinarlo a un'altra manifestazione alla quale teniamo molto, la Notte dei Saldi, quindi i visitatori troveranno le attività commerciali della zona aperte. Tra le varie attrazioni, poi, ci sarà la dimostrazione di Nordic Walking. Intravedo molta positivà intorno a In Fermento, sicuramente questa è solo la prima edizione che migliorerà nei prossimi anni".

Dalle 18 alle 3, quindi, sarà possibile degustare birre artigianali nelle 11 tappe previste dall'itinerario, dalla Casina delle Rose a Drank. "A ogni visitatore sarà consegnata la mappa della manifestazione – ha aggiunto Angelo Caruso, altro membro dello staff – dietro la quale ci sarà una scheda da riempire con i timbri delle varie tappe. Al completamento di questa ci sarà una birra in omaggio regalata dal consorzio".

Presente anche Simone Lembo (Confesercenti San Salvo - Vasto) che ha precisato: "Non è la classica festa per bere a dismisura, ma è un evento di qualità con birre di qualità e altrettanti cibo e musica di qualità".

Infine, l'assessore alla Cultura Giovanni Artese è intervenuto sulla vecchia polemica centro-marina: "Non dobbiamo vedere la marina di San Salvo e il centro in antitesi, ma sono due realtà che devono collaborare per il bene della città".

Nel corso dell'evento sarà possibile visitare il museo del Quadrilatero e la mostra dei Mosaici di Ravenna [LEGGI] (orario 21-23).