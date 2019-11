Un riconoscimento simbolico, consistente in attestati di merito, per gli studenti vastesi delle scuole secondarie che, nell’anno scolastico 2015/2016, hanno ottenuto il massimo dei voti al termine degli esami finali. È questo il primo provvedimento in sostegno del mondo della scuola deliberato attraverso un atto di indirizzo dalla Giunta comunale di Vasto, guidata dal sindaco, Francesco Menna, che parla di "novità per i nostri giovani, un primo segnale di un’attenzione crescente che vogliamo dedicare loro".

"Il sindaco - ha spiegato l'assessore alle Politiche per la Scuola, Anna Bosco illustrando il provvedimento - ha assicurato vicinanza e attenzione amministrativa al popolo dei non elettori, ovvero al popolo scolastico. I passi successivi saranno la calendarizzazione delle attività di manutenzione ordinaria in modo di giungere alla riapertura di strutture pulite e accoglienti. Molta importanza da parte del mio assessorato sarà riservata alla gestione delle mense scolastiche", per le quali "a giorni sarà firmato il nuovo contratto di servizio". Inoltre, "grande protagonismo sarà riservato alla commissione mensa per la refezione scolastica, alla quale partecipano rappresentanti degli insegnanti e genitori".

L'assessore ha anche annunciato che "è intenzione dell’amministrazione comunale rendere pubblici, attraverso un link sul sito web ufficiale dell’ente, tutti i dati riferiti alle materie prime e alle loro provenienze utilizzate nelle mense scolastiche".