Una discussione per motivi banali sfociata in un accoltellamento. È successo questa mattina a San Salvo. Un giovane di 31 anni è stato accoltellato in via Pacinotti (la zona dell'ufficio postale). A quanto pare, la discussione tra lui e un conoscente è degenerata fino al grave fatto; sarebbero futili i motivi alla base del gesto.

Il 31enne – residente a San Salvo e con precedenti – è stato soccorso da un'ambulanza della Protezione civile "Valtrigno" che lo ha trasportato all'ospedale "San Pio" di Vasto. Il ragazzo non è in pericolo di vita, la lama non ha lesionato organi vitali e la ferita sul fianco è stata dichiarata guaribile in 30 giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Salvo.