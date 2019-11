Dopo la storica promozione in Prima categoria ai play off [LEGGI], i vastesi del Real Porta Palazzo si stanno preparando per la nuova avventura.

Venerdi 1° luglio si è tenuta la prima riunione della stagione 2016-2017. La rosa protagonista l'anno scorso in Seconda categoria è riconfermata al completo (escluso per chi sceglierà di anndar via per proposte economiche).

"Siamo una bellissima realtà – spiega la dirigenza – e in soli tre anni ci siamo divertiti tantissimo raggiungendo anche obiettivi importanti; la nostra politica è unica. Ringraziamo tutti i tesserati e gli sponsor. Sicuramente cercheremo di inserire nuovi innesti per affrontare al meglio questa nuova categoria. L'obiettivo è migliorarci facendo bene, ma senza pressioni".

STAFF DIRIGENZIALE

Domenico Zillotti, Roberto Budano, Luca Turri, Luigi Petroro.

STAFF ACCOMPAGNATORE

Roberto Bolognese, Maurizio Budano, Riccardo Zerra, dott. Domenico Ulacco

STAFF TECNICO

Roberto Budano, Michele Vino