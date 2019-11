L’Italia è stata la nazione con la presenza più significativa al Summer Fancy Food che, dal 26 al 28 giugno, ha visto circa 3000 espositori del settore alimentare di tutto il mondo prendere parte alla grande fiera presso il Javits Center di New York. Girando tra i due livelli dei padiglioni, tra le centinaia di box colorati, non è mancata l’occasione di incontrare aziende del nostro territorio che si presentano con convinzione nel mercato americano proponendo il meglio del made in Italy che, nel loro caso, è un vero made in Abruzzo o made in Molise.

Borgia Aromi Naturali [Eattiamo] - Una piccola azienda molisana, creata a Montenero di Bisaccia da Domenico Borgia, sta arrivando sulle tavole degli americani grazie al progetto Eattiamo. Quattro i prodotti dell’azienda molisana presenti a New York: cremolio, sale liquido spray aromatizzato, olio extravergine superBio e peperone trito. “È un grande onore per noi entrare nel mercato americano dalla porta principale - ha spiegato Domenico Borgia - . Siamo veramente orgogliosi di aver potuto rappresentare la nostra terra ad un evento così importante, e siamo convinti che la partnership con Eattiamo ci porterà a stabilirci nel mercato in pianta stabile, così come avvenuto in Europa”. Nello stand di Eattiamo incontriamo Pietro Guerrera, che con Filippo Lubrano, ha dato vita a questo interessante progetto: riunire piccoli produttori di qualità di tutta Italia per aiutarli nello sviluppo delle loro vendite all’estero. Negli Stati Uniti questo sta avvenendo attraverso una box che, a scadenze prefissate, invia nelle case degli americani una selezione tematica di prodotti, dalla pasta all’olio, dal vino ai pomodori e così via. E tra questi ci sono anche i prodotti di Borgia Aromi Naturali. “Per loro stiamo ideando una campagna d’impatto qui negli States - spiega Guerrera -, ad esempio portando il sale spray aromatizzato in una delle pietre miliari della cucina come il barbecue”.

Adi Apicoltura - Se in Abruzzo dici “miele” non puoi non pensare a Tornareccio, patria di questo prodotto d’eccellenza. L’arte di produrre il miele nella famiglia Iacovanelli prende il via nel 1896 con l’antenato Giuseppantonio che avvio quella che nel 1982 si trasforma in una realtà imprenditoriale vincente grazie a suo nipote Dario, che ha dato il nome all’azienda (Apicoltura Dario Iacovanelli). Oggi sono i figli Piero e Fabio, quest’ultimo presente al Fancy Food, a portare avanti con successo l’attività imprenditoriale nel settore del miele, con grande attenzione alla qualità e al rispetto dell’ambiente. Prodotti che, dopo aver superato i confini dell’Abruzzo, hanno conquistato anche diversi Paesi del mondo tra cui gli Stati Uniti.

Pastificio Artigianale Cav. Giuseppe Cocco - L’arte del cavalier Cocco è ormai conosciuta ed apprezzata da anni negli States. La produzione artigianale che prende vita tra le bellezze naturali di Fara San Martino si fa apprezzare dagli americani anche con i nuovi prodotti della gamma, senza tralasciare quelli legati all’antica tradizione di fare la pasta. Un percorso segnato anche dall’innovazione e con una speciale attenzione alle nuove esigenze nel campo dell’alimentazione. Ecco che tra i prodotti del pastificio Cavalier Cocco ci sono la pasta con sfoglia di farro bio, sfoglia pietra bio e sfoglia di kamut bio. E sono sempre tanti i ristoranti che scelgono questo prodotto abruzzese per utilizzarlo nelle loro ricette.

Delverde - Al Fancy Food Delverde ha presentato i suoi nuovi prodotti: penne rigate e fusilli con farina di ceci, penne rigate e gemelli con semi di lino e lo spaghetto rettangolare a nido. Seguendo le nuove tendenze dei consumatori l’azienda abruzzese ha ideato nuove tipologie di pasta con l’aggiunta di speciali farine di ceci e semi di lino, oltre al nuovo formato a nido per gli spaghetti con sezioni rettangolare. L’interesse suscitato da questo lancio – ha spiega Luca Ruffini, Presidente e Managing Director di Delverde – sta dimostrando come sia vincente la scelta di Delverde di portare innovazione in un settore maturo come la pasta, puntando ad offrire prodotti di qualità nel rispetto della tradizione pastaia italiana, in linea con le nuove tendenze nutrizionali”. Delverde, azienda nata alla fine degli anni ’60 nel cuore della Majella, oggi esporta in 72 nazioni ed è stata tra i protagonisti del padiglione italiano al Fancy Food di New York.

De Cecco - Altro marchio storico della pasta (e non solo) con il suo cuore a Fara San Martino e la De Cecco, azienda fondata nel 1886 dal maestro pastaio Filippo Giovanni De Cecco. Da allora tanta strada è stata percorsa, espandendo la gamma a prodotti strettamenti legati alla pasta, come l'olio e le conserve di pomodoro, e portando il marchio abruzzese in tutto il mondo. Al Fancy Food 2016 l'azienda ha portato i suoi prodotti che oggi si posizionano con ottimi riscontri nelle nuove tendenze dei consumatori. In una diffusa attenzione verso tutto ciò che è biologico nella linea di pasta De Cecco trovano infatti spazio i formati di pasta a base di farina di kamut, la pasta integrale, quella con gli spinaci e quella tricolore. Mutazioni cromatiche ma anche nel gusto e nell'attenzione alla salute per il prodotto italiano più famoso ed esportato in tutto il mondo.