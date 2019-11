Si terrà sabato 9 luglio alle 19 presso la chiesa di Santa Maria Incoronata la messa in suffragio che segue i funerali della giovane Roberta Smargiassi (qui l'articolo), la 34enne vittima del terribile incidente stradale verificatosi all'incrocio tra corso Mazzini e via Giulio Cesare (qui l'articolo).

In tantissimi lo scorso 3 luglio si sono uniti al dolore di amici e parenti per il funerale della giovane donna, una folla immensa che le famiglie della giovane hanno voluto ringraziare con semplici e sentite parole: "Le famiglie Di Lello e Smargiassi ringraziano tutti coloro che con la presenza, gli scritti e la preghiera si sono uniti al loro immenso dolore per la prematura scomparsa dell'indimenticabile Roberta".