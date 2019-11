Grande successo di pubblico per la Festa dei Musei svoltasi nel week end del 2 e 3 luglio presso i Musei Civici di Palazzo d'Avalos e le Terme Romane di Vasto.

"Nella sola giornata di domenica - spiegano dall'ufficio stampa del Comune di Vasto - i musei civici hanno registrato la presenza di 266 visitatori. L’evento, promosso su scala nazionale dal Mibact sul tema 'Musei e Paesaggi Culturali', ha visto coinvolto il personale dei Musei con una programmazione di eventi per fasce orarie e destinate a precisi target di pubblico. Le attività proposte hanno dato modo di conoscere le ricche collezioni da un punto di vista nuovo e originale, nell'ottica di una fruizione del Patrimonio 'di e per tutti'".

"Si sono potute ammirare opere custodite nei depositi, come i disegni del famoso artista abruzzese Francesco Paolo Michetti, e si è focalizzata l'attenzione sulla cura del corpo in epoca romana attraverso un itinerario che dalle Terme Romane, area gestita dal FAI – Delegazione di Vasto e con le visite dei giovani Apprendisti Ciceroni FAI ®, ha condotto i visitatori, attraverso un ideale viaggio nella salubrità, a seguire una visita guidata a tema nelle sale del Museo Archeologico. I tanti turisti e vastesi hanno voluto cogliere un’occasione unica per vivere un'esperienza all'insegna dell'arte, della storia e del mito".