E' stato fermato e denunciato a piede libero per il reato di rapina aggravata L.I., 32enne di origini marocchine e residente a Vasto da diverso tempo. L'uomo sarebbe il responsabile dell'episodio avvenuto ieri sera nel centro storico di Vasto.

Ricostruisce la vicenda il vice questore Alessandro Di Blasio: "Nella giornata di ieri la Pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Vasto, nel transitare tra le vie del centro cittadino, veniva avvicinata da un anziano signore che camminava con l’uso di una stampella. L’uomo scosso e spaventato riferiva che, poco prima, un uomo di colore da lui conosciuto di vista, lo aveva avvicinato e più volte aveva insistito nel sapere cosa contenesse il marsupio che portava legato alla cintura. Quando l’anziano gli aveva risposto che non c’era nulla che potesse interessarlo, questi gli aveva improvvisamente messo le mani al collo e lo aveva stretto con forza poi, con gesto repentino, gli aveva strappato il marsupio ed era fuggito precipitosamente".

La descrizione fornita dall'anziano ha permesso agli agenti di identificare come autore del reato un uomo già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Gli uomini del commissariato di via Bachelet lo hanno rintracciato nei pressi della propria abitazione, a poca distanza da via Vescovado, dove era stato commesso il reato.

"Il giovane, di origini marocchine, ammetteva di conoscere la vittima - spiega Di Blasio - , asseriva di aver trovato il marsupio per strada e di averlo consegnato ad un signore che sapeva conoscere l’anziano, perché glielo restituisse. Quest’ultimo, interrogato dagli Agenti operanti, confermava di aver preso in consegna il marsupio dal giovane marocchino". Il marsupio, dal qule mancava la somma di 30 euro, è stata riconsegnato al proprietario. "Alla luce dei fatti descritti - coclude il vice questore -, la vittima sporgeva denuncia nei confronti dello straniero che riconosceva come l’autore del reato. Il medesimo, identificato per L.I., di anni 32, residente a Vasto da diverso tempo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata".