Grande spettacolo e tribune piene per il primo Torneo Serie Beach 2 che si è concluso domenica 3 luglio a Vasto Marina, presso i complessi balneari Sabbia d’oro e Zio Fiore. Vittoria per la coppia Leonardi/Bandieri sul tabellone femminile e Fallace/Peroni sul maschile.

L’organizzazione riservata alla società Amorosi Volley, in collaborazione con la Team Italia Libertas e beachon.it, con la supervisione della Fipav, settore beach volley del C.R. Abruzzo, ha messo in scena la prima tappa Beach 2 di Vasto, con 29 coppie al via (18 maschili e 11 femminili).

Sul versante femminile, la coppia formata da Leonardi Giulia e Bandieri Valentina si impone, non senza difficoltà, almeno nel primo set, contro la coppia Delli Quadri Laura e Russo Giada. Queste ultime hanno espresso un ottimo gioco durante tutto il torneo, ma in finale è emersa la maggiore esperienza, in fase difensiva, della campionessa Giulia Leonardi che, con ottima reattività, ha posizionato la compagna di gioco Valentina Bandieri, sempre nel modo migliore per chiudere la gara e portare a casa il torneo in due set (21-18; 21-16). Sul gradino più basso del podio rosa Vignoli Alessia e Giuliani Costanza che, dopo una emozionante gara, si aggiudicano la sfida contro Del Romano Alessia e Capone Claudia, con i parziali di 24-22; 21-17. Per la coppia Del Romano/Capone le ambizioni non mancano, visto la dimostrazione di forza in buona parte del torneo e tradite solo dalla poca esperienza. Sentiremo parlare di loro, senza dubbio!

Dura battaglia sul fronte maschile, infatti, dopo la finale per il terzo posto non disputata per un infortunio nella coppia Montò/Giacobelli, con bronzo lasciato alla coppia Di Giacomo/Gherlandini, si è passati alla finalissima. Una gara dominata nel primo parziale dalla coppia Francescato Ivan e Bizzo Alessio, con il “Bizzo” nazionale pronto ad attaccare ogni pallone, anche dei più complessi, contro la coppia Fallace Diego e Peroni Alessandro, chiudendo il set sul 21-16. Nel secondo set si cambia ritmo e sale in cattedra Diego Fallace che, con l’assistenza dell’ottimo Peroni, strappano il secondo set per 21-19. Il bello deve ancora arrivare, così Alessandro Peroni, che ha la forza di cambiare ancora ritmo e di imporre le accelerazioni necessarie alla gara, consente di ribaltare completamente il pronostico ed il risultato parziale, chiudendo a proprio vantaggio il terzo e decisivo set per 15-10. Per tutti i dettagli delle singole gare del torneo si rinvia al sito web www.beachon.it.

Grande soddisfazione dei promoter Max Di Risio e Giorgio Amorosi, nonché di tutto lo staff dell’Amorosi Volley, per l’ottima giornata di sport e divertimento.

Ufficio Stampa Libertas beach volley