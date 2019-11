E' stato arrestato dal personale della squadra anticrimine del Commissariato di Vasto un 34enne di San Salvo, Rossano Cilli, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il vice questore Alessandro Di Blasio ricostruisce la vicenda: "Dopo aver raccolto numerose segnalazioni in merito all’attività di spaccio a cui era dedito il giovane all’interno dei giardini pubblici di San Salvo, gli operatori effettuavano servizi di appostamento e pedinamento a riscontro delle informazioni ricevute. Nella tarda mattinata di ieri, durante tale servizio, gli operanti notavano due ragazzi, entrambi conosciuti nell’ambito della tifoseria della locale squadra di calcio, stazionare nei pressi di una panchina.

In tale frangente, prima di salire a bordo della loro autovettura, uno dei due tirava fuori dagli slip un involucro per poi consegnarlo all’amico. Gli Agenti operanti, visto quanto sopra, decidevano di seguire il veicolo con a bordo i due giovani, senza mai perderli di vista e, approfittando di un momento di sosta della vettura, intervenivano per controllare gli occupanti".

Fermato dagli agenti, "il conducente dell’auto, intuendo di essere stato osservato all’atto dello scambio della sostanza stupefacente, consegnava spontaneamente un involucro del peso di circa 16 grammi di marijuana e, all’interno di uno zaino, gli agenti rinvenivano altri due involucri della medesima sostanza del peso di 1 e 2 grammi, avuti in consegna poco prima dall’amico".

Da qui è scattata la perquisizione domiciliare nell'abitazione di Cilli, "risultato essere l’autore della cessione della sostanza stupefacente, che consentiva di rinvenire, all’interno di un armadio, ulteriore sostanza stupefacente, confezionata in due panetti di 100 grammi l’uno di hashish ed una busta contenente circa 100 grammi di marijuana, risultati positivi ai test orientativi in uso alla Polizia Scientifica".

Per questo il 34enne, "con pregiudizi di Polizia specifici, veniva tratto in arresto per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio,". L'altro giovane coinvolto nell'operazione, un 31enne di San Salvo, è stato sanzionato per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale con la conseguente segnalazione alla Prefettura.

Questa mattina, presso il Tribunale di Vasto, è stato convalidato l'arresto e il giudice ha accolto la richiesta di rinvio per la concessione dei termini a difesa presentata dal legale del 34enne.