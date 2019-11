Sono iniziati i lavori di sistemazione della passerella disastrata del pontile di Vasto Marina. Vista la concomitanza con la stagione balneare, l'amministrazione ha fatto eseguire solo gli interventi urgenti: rimozione totale del rivestimento in legno e pulizia degli interstizi tra la pavimentazione ora eliminata e la base in cemento, su cui "abbiamo trovato di tutto, dalle siringhe, ai rifiuti, alle collanine", racconta Maurizio Salvatorelli, uno degli imprenditori impegnati nei lavori. Spesso in passato gli interventi di riparazione si erano rivelati inutili. Il materiale ripristinato durava pochi giorni, visto che le assi, già soggette all'azione degli agenti atmosferici, entravano subito nel mirino dei vandali. Per questo, bisognerà decidere con quale materiale realizzare in autunno il nuovo piano di calpestio.

L'assessore ai Servizi, Luigi Marcello, prima di far elaborare il progetto, vuole sentire le idee degli operatori turistico-commerciali, ma annuncia comunque che "ci saranno novità anche sull'arredo del pontile".

"Vietato l'accesso a piedi nudi": è scritto nei due cartelli installati all'inizio della rampa d'ingresso, visto che attualmente della passerella rimane solo la base in cemento grezzo.

"In questa prima fase - ricorda Marcello - hanno collaborato Umberto Marinelli, Remo Grassi, Pino Travaglini, Luciano De Nardellis, Maurizio Salvatorelli, Massimo Di Lorenzo, Luigi Salvatorelli, Mimmo Crisci, Gabriele Tumini, la squadra della Protezione civile, i componenti del Settore Servizi del Comune di Vasto e il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro. Tanti altri imprenditori che hanno dato la loro disponibilità saranno chiamati a collaborare per la realizzazione complessiva dell'opera, che avrà inizio subito dopo l'estate".