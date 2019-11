"Come è noto, nel mondo milioni di persone non possono permettersi né occhiali né visite oculistiche, con gravi conseguenze che oltre ad impedire le normali attività lavorative, portano alla progressiva perdita funzionale della vista fino alla completa cecità. Tali problematiche sociali possono essere risolte, in molti casi ed almeno in parte, col semplice supporto di un paio di occhiali, che consentirebbero di poter ridare la vista a migliaia di persone bisognose e sofferenti. I nostri vecchi occhiali non servono più, e tenerli in un cassetto è davvero inutile".

Lo spiegano dal Lions Club New Century, che ha lanciato, ad inizio anno scolastico, una raccolta, che ha conseguito uno strepitoso successo: ben 558 paia di occhiali raccolti da donare alle popolazioni più bisognose, quale gesto di solidarietà ed aiuto.

"Per tali motivazioni, - sottolineano dal Club - anche quest’anno è stato rinnovato l’impegno dei soci del Lions Club New Century di Vasto e del suo Presidente, Nicola Jasci, in favore di questo service 'Raccolta occhiali usati', svolto con grande entusiasmo, come dimostrano i risultati conseguiti".

Infine, "un doveroso ringraziamento deve essere rivolto a tutte quelle Ditte e/o Attività commerciali, che con sensibile partecipazione e spirito di solidarietà hanno partecipato con impegno e disponibilità a questa raccolta. In particolare si ricordano a Vasto la Farmacia Giovannelli, l’Ottica Vincitorio, la Farmacia Russi, a San Salvo l’Occhialeria srl, la Farmacia Di Nardo, la Farmacia Allegretta, l’Ottica MIA e il dr Gaetano de Vito, e ancora l’Ottica Serena di Casalbordino, la RSA “ Il Chiostro “ e la dott.ssa Desiderio Rosalinda di Celenza sul Trigno, l’Istituto Comprensivo Statale di Monteodorisio e la Parrocchia Natività di Maria Santissima di Cupello. Uno speciale ringraziamenti, in conclusione, viene rivolto ad Ottica Cipollone di Vasto che, oltre ad essersi impegnata nella raccolta, ha donato ben tre macchinari quali una mola automatica, un centratore ed un dimatore al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati".