Il lancio del sacchetto d'immondizia rimane lo sport notturno più praticato a Vasto Marina dove, dall'avvio della raccolta differenziata, non trascorre giorno in cui gli incivili non gettino dal finestrino delle loro automobili buste piene di rifiuti indifferenziati.

Stanotte ancora una volta il quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria è finito nel mirino degli ignoti che, pur di non fare la differenziata, lasciano l'immondizia per strada. La foto è stata scattata in via Spalato, a poche decine di metri da via Puccini, dove nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo.

La Pulchra, la società controllata dal Comune di Vasto che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha provveduto, intanto, a ripulire l'area a sud della stazione Fs Vasto-San Salvo che, nel giro di pochi giorni, era diventata una discarica a cielo aperto. I residenti di Vasto Marina invocano il pugno di ferro contro gli inquinatori.