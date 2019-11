Avviati i lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica a Vasto e a Lanciano. Lo annunciano gli uffici TIM, spiegando: "Il programma di copertura del territorio del comune di Vasto prevede di collegare 78 armadi stradali alle rispettive centrali, raggiungendo più di 10mila unità immobiliari – pari a circa l’80% della popolazione - attraverso la posa di circa 17 chilometri di cavi in fibra ottica. I lavori sono in corso in diverse zone della città, tra cui via Cardone, via Ciccarone e Corso Mazzini".

Per quanto riguarda invece Lanciano, "la percentuale di copertura della popolazione sale al 95%, con 88 armadi stradali collegati grazie a 30 chilometri di fibra ottica; oltre 13mila le unità immobiliari raggiunte dalla connessione. I lavori stanno interessando le zone di viale Cappuccini, via dei Frentani e contrada Villa Stanazzo, e presto verranno avviati nel centro storico".

"Già entro il prossimo mese di settembre - aggiungono da TIM - famiglie e imprese di Vasto e di Lanciano potranno cominciare a usufruire di connessioni con velocità fino a 100 Megabit al secondo che migliorano nettamente l’esperienza della navigazione in rete e abilitano nuovi servizi. Per la posa dei cavi verranno utilizzate le infrastrutture esistenti sia di proprietà di TIM sia pubbliche, in accordo con l’amministrazione, come ad esempio quella per la pubblica illuminazione. Per gli scavi, limitati all’indispensabile, saranno utilizzate tecniche e strumentazioni a basso impatto ambientale in grado di minimizzare i tempi di intervento, l’area occupata dal cantiere, l’effrazione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali".

"Anche Vasto e Lanciano – ha dichiarato Marco Pasini, Responsabile Creation Abruzzo e Molise di TIM - entrano nella lista delle località scelte da TIM per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica. Questa moderna infrastruttura di rete consentirà ai cittadini e alle imprese dei due centri teatini di usufruire di servizi innovativi, in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani, ad esempio nel campo dell’infomobilità e in quello della sicurezza. Si tratta di un importante risultato, reso possibile grazie agli impegnativi investimenti programmati da TIM. Le attività di scavo e di posa saranno realizzate rapidamente utilizzando tecniche innovative, minimizzando sia i tempi d’intervento sia i relativi costi e l’impatto sulla città".