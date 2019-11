Si è concluso con il recupero dell'auto rubata e con l'arresto di un 41enne di origini pugliesi il lungo inseguimento di questa notte sull'autostrada A14, che ha tenuto impegnati gli agenti della Sottosezione di polizia autostradala Vasto Sud "Zanella", i quali hanno intercettato una Fiat Cinquecento, il cui conducente non si è fermato all'alt.

L'inseguimento è finito in territorio di Termoli. L'automobilista, infatti, è uscito dall'autostrada, forzando il casello, con la pattuaglia che ha continuato a seguirlo. L'uomo ha percorso pericolosamente alcune vie contromano, per liberarsi delli agenti, che però non hanno desistito, fino a quando non sono riusciti a fermare l'auto - risultata rubata a San Giovanni Teatino - e ad arrestare l'uomo alla guida, Giuseppe Delli Carri, 41enne di origini pugliesi, nella zona di Rio Vivo, verso il lungomare sud.

Procede la Procura della Repubblica di Larino, nella persona del sostituto procuratore dott.ssa Marianna Meo.