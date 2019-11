Dal 5 al 10 luglio nelle sale della biblioteca Mattioli in corso De Parma a Vasto, si terrà "Il Canto Del Legno" mostra di arte contemporanea a cura di Roberto Di Iorio. Figlio d'arte, eredita e coltiva la passione per il legno, dedicandosi principalmente al restauro di oggetti di antiquariato. Due anni fa sulla spiaggia di Punta Penna, si imbatte in un ramo di legno nel quale vede la prima forma da scolpire. Da qui tante altre opere fra cui "la riflessione", "la nudità", "il puzzle dell'inconscio" ecc che potranno essere ammirate a sala Mattioli.

Un'esposizione attraverso la quale Roberto Di Iorio desidera mantenere viva l'arte antica della lavorazione del legno come la tornitura, l'intaglio, l'intarsio e la lucidatura a tampone, affinché l'artigianato del passato possa avere un futuro.