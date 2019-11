"L'intervento della Pulchra e della polizia municipale è stato tempestivo", dice Paola Cianci, assessore comunale all'Ecologia, dopo i ripetuti episodi di abbandono dei rifiuti avvenuti nelle ultime due settimane a Vasto Marina, dove la raccolta differenziata è stata avviata il 20 giugno scorso.

Fino a stanotte sacchetti di immondizia indifferenziata sono stati lanciati dai finestrini di auto in transito sulla riviera. La Pulchra, la società controllata dal Comune che gestisce il ritiro dell'immondizia, ha provveduto a ripulire l'area a sud della stazione ferroviaria Vasto San Salvo, che era diventata una discarica a cielo aperto, cosa già avvenuta più volte negli anni passati, soprattutto in concomitanza con l'avvio dei vari step della differenziata. Ma il problema permane nella zona storica della località balneare, da sempre nel mirino degli incivili che non ne vogliono sapere di separare i rifiuti.

"Siamo - commenta Cianci - nella fase iniziale, ma il Comune e la Pulchra hanno svolto, a partire da aprile, una campagna di promozione certosina. Tutto ciò che inizia presenta sempre delle difficoltà ma, nonostante alcuni episodi spiacevoli, abbiamo già avuto risposte positive dagli operatori turistici e commerciali e dalla cittadinanza".