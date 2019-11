Gas metano, energia elettrica e telefonia con un solo gestore? È la scommessa di DK Servizi, un’azienda che nasce a San Salvo, un piccolo orgoglio abruzzese che punta a conquistare la fiducia dei consumatori attraverso competenza, qualità e convenienza. Un’azienda di fornitura di servizi che pone alla base della sua attività un codice etico sottoscritto con un’associazione a difesa dei consumatori.

Un unico pacchetto per luce, gas e telefonia, con costi contenuti e servizi certi, o la manutenzione delle caldaie con prezzi vantaggiosi. E poi nessun call center che non riesce a dare le risposte ai clienti ma uffici con personale dedicato a risolvere ogni questione che dovesse verificarsi, anche in caso di controversie con i precedenti fornitori di servizi. Nel suo percorso di crescita a servizio dei cittadini l’azienda ha aperto un suo ufficio a Roma e uno a Milano con la consapevolezza delle sue scelte di trasparenza e correttezza per rendere massima l’attenzione al cliente. Inoltre l’azienda ha lanciato un’altra iniziativa: una card che permette di ottenere sconti nelle attività commerciali convenzionate e un’altra serie di vantaggi.

DK Servizi oggi punta ad espandere ulteriormente la sua rete e così è alla ricerca di personale motivato da inserire nella sua squadra.

Per questo ricerca le seguenti figure professionali:

- responsabili di vendita

- venditori

- letturisti

per le aree di San Salvo, Vasto, Termoli, Isernia e Campobasso.

Le persone interessate alle posizioni lavorative ricercate possono contattare il numero 0873.610342 (riferimento: signora Katia, responsabile Selezione personale) negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio di San Salvo (lun/mar/mer/ven mattina ore 9.15-12-15; lun/mar/ven pomeriggio ore 16.00-17.30) o inviare un’email con il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@serviziefficienza.it, indicando nell’oggetto “All’attenzione della signora Katia”.

