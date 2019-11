Quattro giorni per decidere. Inizia oggi il valzer delle consultazioni che dovranno condurre alla scelta del nuovo presidente del Consiglio comunale di Vasto.

"La decisione spetta ai consiglieri comunali", si e` limitato a dire il sindaco, Francesco Menna, giovedi' scorso, durante la conferenza stampa di presentazione della Giunta municipale.

In realta', anche per questa poltrona serve un accordo politico. La maggioranza di centrosinistra deve trovarlo entro giovedi', il giorno che precede la seduta solenne d'insediamento del Consiglio comunale, convocata per l'8 luglio alle 9,30. All'ordine del giorno ci sara' proprio l'elezione del presidente dell'assemblea, che avverra' a scrutinio segreto: ogni consigliere depositera' nell'urna la scheda su cui avra' scritto il nome del candidato che ha scelto. A quell'appuntamento la maggioranza deve arrivare con un accordo blindato.

In caso contrario, non sarebbero esclusi i cosiddetti franchi tiratori: nel segreto dell'urna, qualcuno potrebbe fare di testa sua, infischiandosene degli ordini di partito o di coalizione.