Disagi per residenti, commercianti e operatori turistici di Vasto Marina, dove da stamani manca la corrente elettrica.

Il blackout, gia' programmato dall'Enel, e' dovuto ai lavori in corso alla rete elettrica in via Rossini, il vicolo cieco che si trova di fronte alla rotonda di viale Dalmazia.

L'interruzione dell'erogazione della corrente riguarda proprio la strada principale di Vasto Marina e il parallelo lungomare.

Alcuni operatori hanno ovviato al problema installando generatori provvisori al fine di evitare disagi alla clientela.