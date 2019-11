Prime novità in casa U.s. San Salvo: "La dirigenza- si legge nel comunicato appena diramato- ha individuato nella persona di Franco Longo il nuovo tecnico che guiderà la squadra nel campionato di Eccellenza 2016/2017. La società ha aspettato il 30 giugno prima di ufficializzare la notizia. Il neo tecnico ha già operato bene nelle precedenti stagioni nei campionati molisani ed è abituato a lavorare con i giovani. È una scommessa della società e siamo certi che Longo potrà fare bene come già avvenuto in passato con altri tecnici provenienti dal Molise come Gallicchio, Precali e Bellomo.

A giorni la dirigenza inizierà i primi movimenti di mercato anche se alcune trattative con i calciatori sono state già avviate nelle scorse settimane. L'intero sodalizio sansalvese augura buon lavoro e un grosso in bocca al lupo al mister. Con l'occasione la società ringrazia mister Danilo Rufini per l'ottimo lavoro svolto nella stagione da poco conclusa augurandogli le migliori fortune e successi professionali".