Avvio complicato per la raccolta differenziata a Vasto Marina. Se da un lato c'è chi evidenzia disservizi (qui l'articolo), dall'altro resistono i soliti incivili che - pur di non seguire le semplici regole della raccolta differenziata - preferiscono farsi una "passeggiata" lungo le vie meno trafficate del litorale e lasciare i rifiuti per strada, spesso addirittura lanciandoli dal finestrino.

È quanto accade, per esempio, lungo la strada che dalla stazione ferroviaria Vasto-San Salvo si connette con via Buonanotte, che poi porta alla zona industriale di San Salvo. Proprio lo svincolo sembra essere il luogo preferito dai soliti incivili per il "lancio del sacchetto". Lancio dopo lancio, il tratto di strada - come documentano le foto scattate nella tarda mattinata di oggi - è diventato una vera e propria discarica abusiva.

Stessa prassi anche lungo altre vie di Vasto Marina, come via Cono a Mare, anche se con impatto decisamente inferiore, rispetto a via Buonanotte. Insomma, come accaduto anche all'avvio della differenziata in città, anche sul litorale le "resistenze" a quella che dovrebbe essere considerata una normalissima prassi di civiltà sono piuttosto diffuse. La speranza è che dove non arriva il senso civico arrivino presto le multe.