"L’associazione di volontariato onlus Ricoclaun in collaborazione con il Comune di Vasto e le tante associazioni culturali e di volontariato, scuole pubbliche e private, e artigiani della città di Vasto e del territorio, organizza nella serata di venerdì 15 luglio 2016, dalle ore 19 alle 24, un evento tutto dedicato ai bambini, dal nome 'Bambini in festa', laboratori e giochi in piazza, spettacoli e Vasto’s Talent Show contest per bambini e ragazzi di età inferiore a 17 anni".

Lo annuncia la presidente dell'associazione Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo, che spiega: "Una grande festa da corso Italia a Palazzo D’Avalos, in cui tutta la popolazione, possa riscoprire il valore della comunitá e della partecipazione mettendo al centro dell’attenzione i bambini con tanti laboratori, giochi, attività per creare un clima di sereno divertimento. Si prevedono inoltre due spettacoli in contemporanea a Piazza Rossetti e a Palazzo D’Avalos in collaborazione con associazioni e istituzioni del territorio dalle 19 alle 24".

"La particolarità dello spettacolo a Palazzo D’Avalos è 'Vasto’s Talent Show I edizione', organizzato sempre dall’associazione Ricoclaun, un contest per bambini e ragazzi fino a 17 anni. È prevista una giuria tecnica formata da 3 persone del mondo della cultura e una giuria popolare formata da 5 persone. I bambini che vogliono iscriversi pagano una quota di 5 euro, le quote insieme a quelle degli sponsor, formeranno i premi dei primi classificati. Tutte le associazioni o istituzioni che volessero partecipare all’evento, proponendo laboratori e attività per bambini, e tutti i bambini/ragazzi che volessero partecipare al Talent, possono contattare in tempi brevissimi il presidente dell’associazione di volontariato onlus Ricoclaun: Rosaria 347 3712722. Siamo certi che la collaborazione tra enti, associazioni onlus, scuole, e la cittadinanza, creerà una sinergia speciale, che contribuirà a fare di quest’evento, un momento veramente unico per la nostra città".