Non si fermano gli avvistamenti di cinghiali in zone di Vasto urbanizzate e prospicienti la sede stradale. Se qualche settimana fa un singolo esemplare faceva capolino a Vasto Marina [LEGGI], negli ultimi giorni sono diverse le segnalazioni che riguardano Punta Penna.

In questi casi però si parla di un branco da ben oltre 20 esemplari tra adulti e piccoli. Il primo ad aver immortalato il gruppo al pascolo è stato Alessandro Pierini il 29 giugno scorso intorno alle 20.30. Il branco era a poca distanza dallo stabilimento della Puccioni su via Osca. Nonostante non fosse sceso ancora il buio, la nutrita famigliola appare – nel video in basso – indisturbata al lato della strada per nulla spaventata dal traffico.

Il primo luglio, poi, la seconda segnalazione; molto probabilmente si tratta dello stesso gruppo (nella foto a lato). Questa volta i numerosi ungulati sono stati notati da un insegnante vastese che si stava recando sulla spiaggia della riserva; l'avvistamento vicino alla Ecofox, non molto lontano da quello del 29 giugno.

A metà giugno l'assessore regionale Dino Pepe aveva assicurato che con il nuovo calendario venatorio l'abbattimento degli esemplari avverrà entro 24 ore dalla segnalazione agli Atc competenti [LEGGI]. Nel frattempo, però, resta il grave rischio che corrono tutti coloro che transitano sulle strade delle zone invase dagli ungulati (senza contare i danni alle colture). Gli ultimi fatti della Statale Trignina sono un esempio concreto [LEGGI].