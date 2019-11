È scattato il conto alla rovescia per l'edizione 2016 del Siren Festival, la terza per l'evento organizzato da Dna Concerti e Stardust in collaborazione con il Comune di Vasto. Il Siren è diventato ormai un appuntamento fisso nel panorama dei festival musicali estivi che si svolgono in Italia, riuscendo a richiamare sempre più persone provenienti da tutta Europa grazie alla qualità delle proposte musicali, a scenari unici e ad eventi collaterali molto interessanti.

Si partirà il 21 luglio, con la proiezione del film Aladdin e l'incontro con l'autore Adam Green. E poi la musica, in versione acustiva, di Lee Ranaldo dei Sonic Youth. Poi due giorni intensi, con i concerti distribuiti nelle diverse location scelte nel centro storico di Vasto. Venerdì 22 luglio ci saranno Editors, Calcutta, Nosaj Thing, Adam Green, Marco Passarani, A.R. Kane, Tess Parks, Cosmo, The Parrots, Yakamoto Kotzuga, Pop X. Sabato 23 luglio toccherà a The Notwist, I cani, Thurston Moore Group, Powell, Gold Panda, Ry X, Joan Thiele, Francesco Motta, His Clancyness, Holy Strays, Rodion. Si chiude domenica 24 luglio con l'esibizione di Josh T.Pearson nella chiesa di San Giuseppe.

C'è attesa per questa edizione del Siren Festival che, come accade ormai dalla prima edizione, trova spazio sulla stampa specializzata italiana ed europea per la bellezza delle sue location e la cura nell'organizzazione oltre, naturalmente, alla proposta musicale che richiama artisti importanti. Nei giorni scorsi è stata pubblicata l'intervista a Pietro Fuccio, di Dna Concerti, su Sentireascoltare [LEGGI] mentre il sito musicale Zero ha inserito quello di Vasto tra i festival da non perdere in Italia [LEGGI].

