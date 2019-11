Ragazzi sansalvesi protagonisti nel saggio di fine anno della Style Dance di Campobasso tenutosi al Teatro Verde di Termoli il primo luglio scorso. Ballerini in erba e di maturata esperienza si sono esibiti sotto l'attenta regia della direttrice dell'accademia, Sara Aniello.

San Salvo era presente con Lida Pesaresi, a capo della FIT5 - Studio del movimento nel quale durante l'anno si sono tenuti i corsi di danza della Style Dance. A fine spettacolo la dott.ssa Pesaresi ha manifestato tutto il suo compiacimento: “È stata un’esperienza straordinaria per i ragazzi di San Salvo; per la prima volta sul palco hanno conquistato un risultato egregio, dimostrando preparazione e padronanza e facendoci vivere un momento di vera danza. L’impegno e il sacrificio di tutti sono stati ripagati dalla folta presenza di pubblico e dall’ottima riuscita dell’evento”.

Lo spettacolo ha preso il via ambientato nella savana e nella giungla, con ritmi africani e tanto movimento, per poi passare al repertorio classico con uno dei balletti massima espressione dell’arte tersicorea, il Lago dei Cigni, e infine concludersi con i ritmi incalzanti della danza moderna e dell’hip-hop.

“È stato un successo ed è stato bello vedere ballare insieme gli allievi di tre realtà diverse: Termoli, Larino e San Salvo; a tutti va il mio plauso” è il commento della direttrice Sara Aniello.

Grande apprezzamento anche da parte del numeroso pubblico presente e grande soddisfazione tra i genitori, soprattutto tra quelli che hanno avuto l'emozione di vedere i bimbi per la prima volta sul palco e sul palco c'era anche Elisa D'Acciavo di San Salvo che nel corso dell’anno ha conseguito il Diploma di danza classica presso la Royal Academy of Dance di Londra, l’accademia internazionale di danza più famosa al mondo, rappresentata in Molise proprio dalla Style Dance.