Con l'assemblea dei soci del 30 giugno si è concluso l'anno sociale 2015/16 ed ufficialmente aperta la campagna associativa 2016/17 dell'Inter Club San Salvo. Decimo anno di presidenza anche per Virginio Di Pierro che ci racconta: "I dieci anni non sono assolutamente un traguardo ma una semplice tappa. Il coordinamento Abruzzo è uno dei più grandi ed importanti e noi siamo orgogliosi di farne parte. La stagione passata si è conclusa con un aumento di tesserati superiore al 20% e siamo sicuri che questa nuova stagione sarà ricca di soddisfazioni, visto anche l'entusiasmo che sta portando la nuova società. Lo scorso anno abbiamo partecipato a tutte le partite a San Siro e molti sono gli abbonati allo stadio del nostro club. Siamo stati ospiti alla Pinetina di Appiano Gentile, arrivando ai bordi del campo per seguire l'allenamento di mister Mancini e poi a fianco dei nostri beniamini per fare selfie ed autografi. Per il nuovo anno abbiamo tante iniziative sul nostro programma; ci saranno delle partite con prezzi popolari (€.10,00) riservate ai soli soci, ospitalità al Meazza con visita sul campo e negli spogliatoi, possibilità di partecipare a cene al Botinero (il ristorante di capitan Zanetti) insieme a calciatori ed ex campioni dell'Inter; sarà possibile poter usufruire di un pass speciale anche per chi volesse seguire la squadra nel ritiro estivo di Brunico in Trentino.

Grande attenzione sarà riservata ai soci Junior che avranno delle manifestazioni interamente riservate a loro. Ma il nostro fiore all'occhiello rimane il pullman regionale che parte da San Salvo per seguire tutte le partite interne dell'Inter: lo scorso anno le abbiamo partecipato a tutte le trasferte con spirito di amicizia e collaborazione con tutti i club del coordinamento Abruzzo. Siamo una grande famiglia, che porta i colori nerazzurri in tutto il mondo, e come tale il nostro obiettivo è quello di crescere sempre più, di coinvolgere vecchi e nuovi soci nel nostro modo di celebrare la nostra passione per l'Inter ". Naturalmente le partite si potranno seguire anche in sede (Movida de la Noche) du schermo gigante con possibilità di consumare (non obbligatoriamente) a prezzi scontati.

Grazie all'interessamento dei due vice-presidenti Mauro Raspa e Salvatore Consiglio a fine agosto si organizzerà una bellissima festa del tesseramento ma la festa più grande ci sarà a fine anno sociale per festeggiare i nostri primi 10 anni: ci aspettano tante iniziative con molte sorprese.

Per chi fosse interessato al tesseramento 2016/17 ricordiamo che il prezzo è rimasto inalterato: €.25,00 per i senior ed €.15,00 per gli under 14. Nel prezzo è compreso anche il kit di benvenuto che è composto dal cappellino di lana Inter Club, il gagliardetto nerazzurro . E' possibile tesserarsi presso la sede "La Movida de la Noche" a San Salvo Marina (Ch) in via Marco Polo 10; presso il Bar Meeting in via A. Doria n. 4 sempre a San Salvo Marina oppure a San Salvo città presso il Bar da Nicola in via Ripalta n.16.

Ufficio Stampa Inter Club San Salvo