Pesce venduto lungo la spiaggia con una carriola. È quanto raccontato da Arnaldo Mariotti, consigliere comunale del Partito Democratico di San Salvo che dal proprio profilo Facebook attacca la maggioranza sull'assenza di controlli.

"L'ordine e la sicurezza alimentare sono temi sconosciuti all'amministrazione di San Salvo – afferma l'ex sindaco e deputato – A Pescara intevengono, su richiesta dell'amministrazione locale, i Noe del carabinieri (gruppo specializzato sulla sicurezza ambientale ed alimentare) multando i fruttivendoli che espongono le merci fuori dai negozi e/o sulla strada. A San Salvo giovedì mattina sulla spiaggia c'era un venditore che vendeva pesce con una carriola, la cui provenienza, stato di conservazione, garanzia igenica e sanitaria erano assolutamente sconosciuti. L'amministrazione Magnacca è assente e della lotta all'abusivismo tanto sbandierata e promessa in campagna non si rileva traccia".

L'intervento di Mariotti arriva all'indomani del sequestro di varo materiale venduto abusivamente in spiaggia a opera della Polizia municipale [LEGGI].